Старість – не радість. Путін заснув при появі збірної України під час відкриття Олімпіади

Путін задрімав, коли вийшла збірна України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Сьогодні у Пекіні відбулася урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року.
На нашому сайті проходить онлайн-трансляція церемонії відкриття Олімпіади-2022.
Під час проходження олімпійської збірної України транслятори виловили момент із президентом РФ Володимиром Путіним.
Коли проходила наша команда, глава країни-агресора ненароком задрімав. Нічого не вдієш, вік диктатора дається взнаки.
Нагадаємо, що на параді відкриття Ігор-2022 нашу команду з прапором у руках вивели два спортсмен – олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко та срібний призер Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.
Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого. Збірна України буде представлена 45 спортсменами у 12 різних дисциплінах.