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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Стало відомо, що дадуть Валієвій за допінг

Павло Василенко
18 лютого, 14:40
Спочатку 15-річна російська допінг-грішниця Каміла Валієва отримав державну нагороду, а вже потім – дискваліфікацію

Каміла Валієва / Фото: Reuters

Фігуристку Камілу Валієву в Росії зустрічатимуть з шаною як олімпійську чемпіонку, незважаючи на її позитивну допінг-пробу, що стала головним скандалом Ігор-2022 у Пекіні.

"Валієву буде представлено до державної нагороди. Сьогодні обговорили це із міністром спорту. Поки що невідомо, до якої саме нагороди – все це вирішать в адміністрації президента. Камілу зустрічатимуть в аеропорту з усіма почестями як олімпійську чемпіонку, бо вона така і є. Вона буде оточена увагою та турботою. У неї попереду велика робота, та й усе життя попереду", – наводить слова голови комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитра Свищева Чемпіонат.

Валієва виступила, а тепер чекає дискваліфікацію за допінг / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, напередодні Каміла Валієва провалила довільну програму Олімпіади-2022 в одиночному катанні у жінок, залишившись там за бортом призерок.

Валієва провалила довільну програму / Фото: REUTERS

Залишається невідкритою проба Б Каміли Валієвої. Після того, як її відкриють, будуть ухвалені рішення у двох справах.

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Перша: як покарати 15-річну фігуристку – Валієвій загрожує дворічна дискваліфікація.

Друга: чи позбавляти РОК золота, за допомогою Валієвої здобутого в командному турнірі фігуристів.

При цьому, як ми писали раніше, оточенню юної Валієвої загрожує в'язниця за "законом Родченкова".

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Каміла Валієва / Фото: Reuters

НА ЧОМУ ПОГОРІЛА ВАЛІЄВА

Препарат триметазидин, який ще називають ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) 2014 року. Він допомагає спортсменам працювати з вищою частотою серцевих скорочень протягом тривалішого часу.

Валієва уже в 15 років зіпсувала собі кар'єру / Фото: Reuters