Стало відомо, що дадуть Валієвій за допінг

Каміла Валієва / Фото: Reuters
Фігуристку Камілу Валієву в Росії зустрічатимуть з шаною як олімпійську чемпіонку, незважаючи на її позитивну допінг-пробу, що стала головним скандалом Ігор-2022 у Пекіні.
"Валієву буде представлено до державної нагороди. Сьогодні обговорили це із міністром спорту. Поки що невідомо, до якої саме нагороди – все це вирішать в адміністрації президента. Камілу зустрічатимуть в аеропорту з усіма почестями як олімпійську чемпіонку, бо вона така і є. Вона буде оточена увагою та турботою. У неї попереду велика робота, та й усе життя попереду", – наводить слова голови комітету Держдуми з фізичної культури та спорту Дмитра Свищева Чемпіонат.
Нагадаємо, напередодні Каміла Валієва провалила довільну програму Олімпіади-2022 в одиночному катанні у жінок, залишившись там за бортом призерок.
Залишається невідкритою проба Б Каміли Валієвої. Після того, як її відкриють, будуть ухвалені рішення у двох справах.
Перша: як покарати 15-річну фігуристку – Валієвій загрожує дворічна дискваліфікація.
Друга: чи позбавляти РОК золота, за допомогою Валієвої здобутого в командному турнірі фігуристів.
При цьому, як ми писали раніше, оточенню юної Валієвої загрожує в'язниця за "законом Родченкова".
НА ЧОМУ ПОГОРІЛА ВАЛІЄВА
Препарат триметазидин, який ще називають ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) 2014 року. Він допомагає спортсменам працювати з вищою частотою серцевих скорочень протягом тривалішого часу.