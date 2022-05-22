Стало відомо, чим займається у в'язниці друг Кличка

Віталій Кличко був з дружиною на весіллі Бориса Беккера, який зараз сидить в цій в'язниці / Фото: Колаж: Сьогодні

Шестиразовий переможець турнірів "Великого шлему" Борис Беккер зараз сидить у в'язниці. Тенісист скаржиться на антисанітарію та харчування.

Окрім того, 54-річний Беккер веде тюремний щоденник. Після звільнення спортсмен має намір його видати та трохи заробити.

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"Це буде історія про те, як він потрапив у таке становище і на що схоже життя у в'язниці. Також оповідь зачепить і інші аспекти його життя. Борис намагається зайняти себе у в'язниці. Це хороший спосіб. До того ж він знає, що така книга викличе інтерес", – сказав The Sun знайомий Беккера.

"Він використовує це, щоб боротися зі своїми переживаннями і, можливо, страхами у в'язниці. Взяти активну людину і посадити її в камеру – це складно. Книга змушує мозок працювати".

Борис Беккер сів у тюрьму

Беккера звинуватили в тому, що він приховав 3 млн євро в активах і кредитах, щоб уникнути виплати за боргами. Тенісист був оголошений банкрутом п'ять років тому. 2017 року він не зміг виплатити кредит за будинок в Іспанії. Сума боргу Беккера склала близько 4 млн євро.

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Беккер був №1 у світі

Нагадаємо, що Борис Беккер був легендою тенісу у 1980-1990-ті роки. Йому підкорилося шість турнірів "Великого шлему":

Вімблдон (1985, 1986, 1989)

Australian Open (1991, 1996)

US Open (1989)

Беккер займав перше місце у світовому рейтингу та заробив на корті 25 млн доларів.

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Нагадаємо, що Борис дружить із братами Кличками. Віталія разом із дружиною навіть було запрошено на весілля тенісиста у 2009 році.

А сам Беккер відвідував поєдинки братів Кличків і сидів разом із їхніми другими половинками.