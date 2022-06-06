8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
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Португалія --
Чехія --
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Швейцарія --
Іспанія --
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Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
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Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
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Вірменія --
Шотландія --
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Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Став відомий склад кошиків групового раунду ЛЧ. Де Шахтар та Динамо

Анатолій Дерека
6 червня, 22:49
Шахтар опиниться у третьому кошику на основній стадії, тоді як Динамо потрібно ще пройти кваліфікацію

Шахтар та Динамо представлять Україну у Лізі чемпіонів

Наприкінці травня добіг кінця клубний сезон 2021/2022. Його фіналом стала битва за трофей Ліги чемпіонів, у якому Реал мінімально здолав Ліверпуль.

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Водночас, команди вже готуються до нового сезону та розіграшу ЛЧ. Безпосередньо у групову стадію потраплять 26 команд, ще шість визначатимуться за підсумками кваліфікації.

Вже відомий майже весь склад трьох з чотирьох кошиків. Формальний чемпіон України донецький Шахтар опинився у третьому кошику і не зустрінеться в групі з такими грандами, як Інтер, Боруссія Д або Наполі.

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КОШИК 1: Реал, Айнтрахт, Манчестер Сіті, Мілан, Баварія, ПСЖ, Порту, Аякс.
КОШИК 2: Ліверпуль, Челсі, Барселона, Ювентус, Атлетіко, Севілья, Лейпциг, Тоттенгем.
КОШИК 3: Боруссія Д, Зальцбург, Шахтар, Інтер, Наполі, Спортинг, Баєр, Марсель*.
КОШИК 4: Брюгге, Селтік.

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Марсель може опуститися до четвертого кошика, якщо кваліфікацію зможе пройти хоча б одна команда з квартету Бенфіка, Рейнджерс, Динамо Загреб або Црвена Зірка. Пріоритет на останнє місце у третьому кошику буде у португальців.

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Динамо ж розпочне свій шлях з другого кваліфікаційного раунду. Там суперником підопічних Мірчі Луческу стане Фенербахче чи АЕК Ларнака. Якщо кияни будуть успішними, то для виходу в групу вони пройдуть ще дві стадії.

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У третьому раунді відбору суперником киян можуть стати Монако, Штурм, Уніон Сент-Жілуаз або один з тріо Мідтьюлланд/Фенербахче/АЕК. Ті ж суперники стануть потенційними в раунді плей-оф, тільки до них можуть додатись Рейнджерс та Бенфіка.

Вихід у групову стадію забезпечить Динамо місце у четвертому кошику. Жеребкування основного раунду відбудеться 25 серпня. Фінал турніру призначений на 10 червня 2023 року у Стамбулі.