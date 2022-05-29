США – Чехія: де дивитись матч за "бронзу" ЧС-2022 з хокею

На груповому етапі чехи обіграли американців / Фото: iihf.com

У неділю, 29 травня, буде розіграно нагороди на чемпіонаті світу з хокею. У матчі за "бронзу" зустрінуться збірні США та Чехії.

Коли початок? Стартовий свисток прозвучить у 15:20 за київським часом.

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Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу США – Чехія буде на телеканалі Спорт 1.

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Фіаско у півфіналі

Збірна США поступилася господарям чемпіонату фінам – 3:4.

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А ось чехи були розгромлені Канадою – 1:6.

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Команди зустрічалися на груповому етапі, і тоді Чехія виграла – 1:0.

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають, що у чехів шансів трохи більше виграти медалі чемпіонату світу.

Котирування на основний час:

Перемога Чехії – 2.39

Нічия – 4.30

Перемога США – 2.48

Коефіцієнт на результат матчу:

Перемога Чехії – 1.87

Перемога США – 1.93

Досягнення

Збірна США на світових першостях виступає з 1931 року. За цей час двічі була чемпіоном – 1933, 1960.

Минулого чемпіонату світу американці виграли "бронзу".

Чеська збірна єдина в сучасній історії, яка змогла виграти чемпіонат світу тричі поспіль (1999, 2000, 2001). Загалом на її рахунку – шість титулів.

На ЧС-2021 збірна Чехії посіла сьоме місце.