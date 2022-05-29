1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
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США – Чехія: де дивитись матч за "бронзу" ЧС-2022 з хокею

Любомир Луканюк
29 травня, 12:37
Чеська збірна з 2012 року не вигравала медалі чемпіонату світу, за цей час американці чотири рази брали бронзові нагороди

На груповому етапі чехи обіграли американців / Фото: iihf.com

У неділю, 29 травня, буде розіграно нагороди на чемпіонаті світу з хокею. У матчі за "бронзу" зустрінуться збірні США та Чехії.

Коли початок? Стартовий свисток прозвучить у 15:20 за київським часом.

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Де дивитись? В Україні пряма трансляція матчу США – Чехія буде на телеканалі Спорт 1.

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Фіаско у півфіналі

Збірна США поступилася господарям чемпіонату фінам – 3:4.

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А ось чехи були розгромлені Канадою – 1:6.

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Команди зустрічалися на груповому етапі, і тоді Чехія виграла – 1:0.

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають, що у чехів шансів трохи більше виграти медалі чемпіонату світу.

Котирування на основний час:

  • Перемога Чехії – 2.39
  • Нічия – 4.30
  • Перемога США – 2.48

Коефіцієнт на результат матчу:

  • Перемога Чехії – 1.87
  • Перемога США – 1.93

Досягнення

Збірна США на світових першостях виступає з 1931 року. За цей час двічі була чемпіоном – 1933, 1960.

Минулого чемпіонату світу американці виграли "бронзу".

Чеська збірна єдина в сучасній історії, яка змогла виграти чемпіонат світу тричі поспіль (1999, 2000, 2001). Загалом на її рахунку – шість титулів.

На ЧС-2021 збірна Чехії посіла сьоме місце.