Спірний пенальті та два дублі! Реал зі скандалом перемагає Валенсію і йде у відрив (відео)

Бензема та Вінісіус оформили по дублю у ворота Валенсії / Фото: Getty Images

Сьогодні у чемпіонаті Іспанії пройшли чотири поєдинки 20-го туру Ла Ліги. Центральна гра дня пройшла пізно ввечері, лідер турнірної таблиці "Реал" приймав претендента на єврокубкові путівки Валенсію.

Перший тайм пройшов під диктування мадридців, які таки пішли на перерву з перевагою. Втім, забитий з пенальті гол Каріма Бензема викликає питання, адже приводу поставити "точку" за фол на Каземіро особливо не було.

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Після перерви команда Анчелотті трохи відійшла до своїх воріт, проте проводила разючі контратаки. Зіркою матчу став Вінісіус, який за 9 хвилин двічі скористався дикими помилками в обороні "кажанів" і довів рахунок до розгромного.

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Втім, свій гол престижу Валенсія все ж таки забила. Менді схопив за футболку гравця Валенсії у штрафному майданчику і Гедеш із добивання все ж таки розмочив рахунок. Проте останнє слово було за Бензема. Карім акуратно прийняв м'яч, розвернувся і вразив кут воріт Сіллесена з 6-7 метрів.

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Реал громить Валенсію та відривається у турнірній таблиці від Севільї на 8 балів. Проте команда Лопетеги має ще дві гри в запасі, тому вся інтрига попереду.

Реал Мадрид – Валенсія 4:1

Голи: Бензема, 43 (пен), Вінісіус, 52, Вінісіус, 61, Бензема, 88 – Гедеш, 76.

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес (Начо, 87), Мілітао, Алаба, Менді – Модріч (Себальос, 71), Каземіро (Камавінга, 71), Кроос – Асенсіо, Бензема (Іско, 90), Вінісіус (Вальверде, 87).

Валенсія: Сіллессен – Піччіні (Ірансо, 79), Альдерете, Діакабі, Гайя – Муса (Черишев, 66), Васс, Гільямон, Кошта (Коїндреді, 66, Вальєхо, 83) – Гедеш, Гомес (Андре Маркос, 66).

Попередження: Каземіро, Мілітао – Піччинні, Муса, Черишев.

Нереалізований пенальті: Гедеш, 76.