7 жовтня 21:45
Бельгія 2
Франція 3
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Поспішайте до кас: на матч Шахтар – Реал залишається все менше квитків

Олександр Трикіша
8 жовтня, 14:24
Шахтар продовжує продаж квитків на суперматч Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Уже продано майже половина квитків

Шахтар і Реал зустрінуться в Лізі чемпіонів / Фото: Reuters

Поєдинок відбудеться 19 жовтня на НСК "Олімпійський" в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

На цей момент вже продано 15 тисяч квитків, а всього на матчі зможуть бути присутніми лише 34 тисячі глядачів – через карантинні обмеженя "Олімпійський" не може бути заповнений повністю.

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Стартова вартість квитків:

  • Standard: 150, 200, 300, 400, 500 і 600 гривень
  • SkyUp Club: 900 гривень
  • The Club (снек-меню): 2000/2500 гривень
  • The Lounge (з пакетом гостинності): 7000 гривень
  • Sky Box: 15 000 – 17 000 гривень

Придбати квитки на матч Шахтар – Реал можна онлайн на офіційному сайті клубу, на сайтах-партнерах клубу, а також в касах НСК "Олімпійський", але тільки в день матчу.

Нагадаємо, після двох турів на рахунку Шахтаря одне очко, а Реала – три бали. Обидві команди встигли програти молдавському Шерифу.

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