Поспішайте купити! Речі Марадони виставили на аукціон

Речі Марадони все продають

Спадкоємці легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони спробували продати на аукціоні його речі.

За першу годину онлайн-аукціону з молотка пішли 29 предметів на загальну суму 13 710 доларів. Найбільшу суму вдалося взяти за картини. За одну з них заплатили 2 150.

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Також були продані футболки Наполі ($1 300) та збірної Аргентини ($1 500), у яких футболіст не виходив на поле.

Об'єкти нерухомості та автомобілі продати не вдалося. Так, стартова ціна BMW Марадони становила 225 тисяч доларів. Організатори також просили $900 тис. за будинок у Буенос-Айресі. То був найдорожчий лот.

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Нагадаємо, що 25 листопада 2020 року у віці 60 років помер Дієго Армандо Марадона. Повідомлялося, що він помер у результаті гострого набряку легенів, який був спричинений хронічною серцевою недостатністю.