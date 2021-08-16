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Склад на Францію визначив комітет! Хто викликаний в збірну України

Любомир Луканюк
16 серпня, 18:45
У вересні наша команди зіграє два відбіркових поєдинки чемпіонату світу-2022 проти Казахстану та Франції, а також товариську зустріч з Чехією

Матч у Франції завершився з рахунком 1:1 / Фото: Reuters

Завтра збірна України повинна отримати нового головного тренера. З ним їй належить зіграти у вересні три поєдинки: відбіркові ЧС-2022 – проти Казахстану (1 вересня в Нур-Султані) та Франції (4 вересня в Києві); товариський – проти Чехії (8 вересня в Пльзені).

А поки комітет національних збірних УАФ оприлюднив футболістів, які готуватимуться до цих матчів. В основному списку – 24 гравці. Ще вісім виконавців потрапили до резервного списку.

  • Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Шахтар), Андрій Лунін (Реал).
  • Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).
  • Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Руслан Малиновський (Аталанта), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва – Ференцварош).
  • Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (Дніпро-1).

Резервний список: Євген Макаренко (Фехервар), Віктор Коваленко (Спеція), Євген Коноплянка, Юхим Конопля, Данило Сікан (всі – Шахтар), Тарас Качараба (Славія), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Владислав Кочергін (Зоря).

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Дивіться, як Україна грала з Францією на "Стад де Франс":

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