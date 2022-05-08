Нищівний удар по амбіціям. Альварес програв Біволу

/ Фото: REUTERS

У ніч із 7 на 8 травня у Лас-Вегасі відбувся масштабний вечір боксу. Головним поєдинком стало протистояння між чемпіоном WBA Super у напівважкій вазі Дмитром Біволом та претендентом на пояс Саулем Альваресом.

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Бій тривав усі 12-раунди. І вирішувати долю чемпіонського поясу взялися судді поєдинку. Усі арбітри одноголосно віддали перемогу російському боксеру Дмитру Біволу з однаковим рахунком 115:113. Це третій захист титулу WBA Super у напівважкій вазі

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Дмитро Бівол продовжує мати статус непереможеного. Він виграв свій 20-й бій у професійній кар'єрі.

Сауль Альварес при своїх 57 перемога в різних вагових категорія на профі-рингу, через 9 років знову програв. У 2013 році мексиканець також поступився легендарному Флойду Майвезеру-молодшому.

Свою поразку Канело прокоментував лаконічно і натякнув на реванш:

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" Я сьогодні програв, а він виграв. Жодних виправдань. Так буває в боксі, ти виграєш та програєш. Він чудовий боєць. Зрозуміло, що я хочу реванш. Це не закінчиться в такий спосіб"

Перед боєм Сауль Альварес заявляв про амбіції провести бій проти українця Олександра Усика , але після такого результату Канело точно замислиться над доцільністю поєдинку проти важковаговика.