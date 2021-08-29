Збирач срібла! Українець виграв свою другу медаль Токіо-2020

Андрій Трусов виграв дві нагороди на Іграх в Токіо

Змагальний день в басейні Токіо почався з чоловічого запливу на 400 метрів вільним стилем. І у нас – одразу медаль!

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Срібну нагороду виграв 21-річний Андрій Трусов. Для нашого спортсмена це вже друга медаль Паралімпійських ігор в Токіо. Раніше він посів друге місце на 200 метрів комплексом.

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Нагадаємо, що неділя почалося фантастично для України – з двох золотих медалей.

Зараз в загальнокомандному заліку збірна України посідає п'яте місце. Наші спортсмени завоювали вже 38 медалей: 10 золотих, 18 срібних і 10 бронзових.

Раніше ми розповідали дивну історію іспанського плавця Себастьяна Родрігеса. У 1984 році Родрігеса заарештували і посадили на 84 роки за підриви і вбивство. А зараз він досяг приголомшливих результатів, вигравши за кар'єру вісім золотих, три срібні та чотири бронзові медалі Паралімпійських ігор!