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Сміялися всі: пузаті боксери порвали канати і випали за ринг

Олександр Трикіша
30 серпня, 10:30
Відомий американський боксер Ерік Моліна на заході кар'єри вирушив заробити в Мексиці, де повинен був боксувати проти місцевого боксера Алехандро де ла Торре

Боксери порвали канати на ринзі

Однак поєдинок перетворився на справжню комедію. У другому раунді суперважковаговики зійшлися в кутку рингу.

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У цей момент один з боксерів натиснув на суперника, а той сперся на канати. Однак конструкція не витримала двох боксерів з вагою більше 100 кг і в мить звалилася під сміх глядачів.

Поєдинок довелося тимчасово призупинити на дві години, щоб полагодити ринг. А потім Моліна дотиснув суперника і здобув 27-ту перемогу в кар'єрі.

Моліна за свою кар'єру боксував за чемпіонські титул проти таких суперників як Деонтей Вайлдер і Ентоні Джошуа, але обом програв.

Раніше ми писали, що блогер переміг ексчемпіона MMA в боксерському поєдинку. Відомий американський ютубер Джейк Пол здобув свою четверту перемогу в боксі і вперше в "кар'єрі" не зміг нокаутувати суперника.

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