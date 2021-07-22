Смерч увірвався на футбольне поле і розігнав футболістів

Під час футбольного матчу в Болівії на стадіон увірвався смерч. Вихор розігнав футболістів і налетів на рефері, якому доводилося тікати з поля

Смерч зірвав початок матчу в Болівії

Футболісти і судді тільки вийшли на поле і вистроїлися в шеренгу, як на них налетів стовп пилу. Речі гравців стали розлітатися від потужного вітру, але, на щастя, самі учасники матчу не постраждали. В результаті форс-мажору старт гри невеликого турніру в Ачокал'є довелося трохи перенести.

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Віднедавна смерчі стали буденністю і в Україні. Ось недавно величезний смерч пронісся в Одеській області. Незвичне природне явище помітили в Чорноморську.

А деякий час тому в Болівії пес вкрав бутсу у футболіста і зірвав матч. Пес на прізвисько Качіто зірвав матч між Стронгестом і Насіоналем. Пізніше футболіст, який виніс пса з поля, взяв його до себе додому.