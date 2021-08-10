10 серпня 17:00
Шахтар Кг --
Колос --
10 серпня 20:30
Шахтар --
Генк --
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
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Рух --
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Олександрія --
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Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
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Немов близнючки! Вражаюче фото дружин Коноплянки і Матвієнка

Андрій Трофімов
10 серпня, 12:37
Дружина півзахисника Шахтаря Євгена Коноплянки показала публіці ефектну фотосесію зі своєю подругою – дружиною захисника гірників Миколи Матвієнка

Анна Матвієнко і Вікторія Коноплянка / Фото: Instagram

Вікторія Коноплянка та Анна Матвієнко постали перед підписниками в капелюхах і білих сорочках.

На одному з фото, опублікованих на сторінці Вікторії в Instagram, подруг майже не розрізнити.

Анна Матвієнко – ліворуч, Вікторія Коноплянка – праворуч

"Які красиві!" – не втрималася від захвату дружина іншого футболіста Шахтаря Валерія Бондаря – Даша Савіна

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