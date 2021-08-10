Немов близнючки! Вражаюче фото дружин Коноплянки і Матвієнка

Анна Матвієнко і Вікторія Коноплянка / Фото: Instagram

Вікторія Коноплянка та Анна Матвієнко постали перед підписниками в капелюхах і білих сорочках.

На одному з фото, опублікованих на сторінці Вікторії в Instagram, подруг майже не розрізнити.

Анна Матвієнко – ліворуч, Вікторія Коноплянка – праворуч

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