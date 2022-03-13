Сльози справжнього чоловіка: Андрій Ярмоленко не стримав емоцій після гола в АПЛ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Уранці його підтримав клуб, а ввечері він не стримав сліз після свого гола – Андрій Ярмоленко вперше зіграв після початку війни в Україні.

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У поєдинку чемпіонату Англії клуб українського хавбека Вест Гем приймав на домашньому стадіоні Астон Віллу. Ярмоленко вперше з 19 лютого потрапив у заявку своєї команди. Головний тренер команди Девід Моєс використав українця як джокера, випустивши його на поле на 52-й хвилині. Вже за 18 хвилин весь лондонський стадіон стоячи аплодував Ярмоленку, розгорнувши величезний український прапор.

Під час святкування гола українець був стриманим, але промовистим – Ярмоленко став на коліна, підняв руки до небес і заплакав. Гол присвячений усім українцям, які захищають країну та які стали жертвами вторгнення Росії.

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/ Фото: Twitter

Поєдинок закінчився перемогою Вест Гема з рахунком 2:1.