Наступна Олімпіада вже за півроку! Все про Пекін-2022

Ледве відгриміла літня Олімпіада в Токіо, як уболівальникам можна починати готуватися до зимових Ігор-2022 у Пекіні – вони стартують рівно за 180 днів

Пекін - столиця Олімпіади-2022 / Фото: Getty Images

Довго сумувати за Олімпіадою в Токіо, яка закрилася 8 серпня, уболівальникам не доведеться.

Адже вже за шість місяців, 4 лютого, стартують зимові Ігри-2022 в Пекіні! Так скоро...

У боротьбі за право проведення Білої Олімпіади-2022 Пекін з великими труднощами випередив казахстанське місто Алмати. Голосування в МОК завершилося з рахунком 44:40 на користь столиці Китаю.

Китайська столиця стане першим містом, де відбувалися літні й відбудуться зимові Ігри.

Бюджет Ігор-2022 складе 3,9 млн доларів, що в 10 разів менше в порівнянні з літньою Олімпіадою, яку Пекін приймав у 2008 році.

Цікаво, що претендентом на Ігри-2022 був і Львів, але в підсумку Україна зняла свою кандидатуру – як відмовилися від боротьби за проведення цієї Олімпіади Осло, Стокгольм, Краків, Барселона і Мюнхен.

А ЧИ ВІДБУДЕТЬСЯ ОЛІМПІАДА В ПЕКІНІ?

Зимові Ігри-2022 – теж під питанням. Але не через пандемію, яка змусила перенести літню Олімпіаду в Токіо з 2020 на 2021 рік. Тут причина інша.

У США закликають бойкотувати Олімпіаду-2022 чи відібрати її у Китаю через геноцид. У 2018 році незалежна комісія ООН заявила, що отримала достовірні повідомлення про те, що не менше мільйона уйгурів та інших мусульман перебувають у таборах в китайському регіоні Сіньцзян.

Чи перейдуть американці до більш рішучої поведінки, ніж погрози, поки не ясно. Водночас Пекін завершує приготування до Ігор.

МЕДАЛІ ПЕКІНА

На зимових Іграх розіграють 109 комплектів нагород – втричі менше, ніж на літній Олімпіаді в Токіо (339). Причому раніше МОК оголосив про включення до програми Пекіна семи нових дисциплін.

Це – жіночі одиночні змагання з бобслею, чоловічі та жіночі змагання з фрістайлу у дисципліні біг-ейр, змішана естафета в шорт-треку, змішані командні змагання з фрістайлу в акробатиці, стрибках на лижах з трампліна та сноуборд-кросі.

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Усі види спорту в Пекіні-2022

Біатлон (11 комплектів медалей)

Бобслей (4)

Скелетон (2)

Керлінг (3)

Ковзанярський спорт (14)

Фігурне катання (5)

Шорт-трек (9)

Гірськолижний спорт (11)

Лижне двоборство (3)

Лижні гонки (12)

Стрибки на лижах з трампліну (5)

Фрістайл (13)

Сноуборд (11)

Санний спорт (4)

Хокей з шайбою (2)

Олена Підгрушна – наша біатлонна легенда / Фото: Instagram

АРЕНИ ОЛІМПІАДИ-2022

Не Пекіном єдиним. Так, у столиці Китаю відбудуться церемонії відкриття та закриття, змагання з фігурного катання, шорт-треку, хокею, керлінгу та ковзанярського спорту.

Але, наприклад, гірськолижний спорт, бобслей, санний спорт, скелетон прийме Яньцин, а лижні гонки і дорогий нашому серцю біатлон – Чжанцзякоу.

ЩО СВІТИТЬ УКРАЇНІ

Раніше на жодній зимовій Олімпіаді ми не брали більше однієї золотої медалі. Про неї будемо мріяти і в Пекіні, сподіваючись на біатлоністів і фрістайлістів, серед яких герой Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко.

Олександр Абраменко / Фото: Getty Images

/ Фото: AFP

У Токіо у нас була всього одна медаль найвищого гантунку, яку в боротьбі приніс Жан Беленюк. Тож уперше в історії на зимовій Олімпіаді Україна може здобути стільки ж золотих нагород, як на літній. Або навіть більше. Але це – якщо вже дуже пощастить.