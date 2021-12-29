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Славік приїде, все порішає: у Динамо U-19 з нетерпінням чекають на сина Суркіса

Сергій Шаховець
29 грудня, 09:50
Динамо Київ U-19 – єдина команда, яка продовжить представляти Україну в єврокубках навесні наступного року

Динамівці з нетерпінням чекають, коли В'ячеслав Суркіс гратиме за команду U-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Команда Ігоря Костюка зуміла вийти до наступного раунду Юнацької ліги УЄФА з "групи смерті", де грали Барселона, Бенфіка та Баварія. Юні динамівські зірки нині живуть у старому корпусі бази, де пора б уже зробити ремонт.

Форвард Динамо Київ U-19 Назар Волошин напівжартома розповів, коли поклеять нові шпалери на старій базі київського клубу.

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"- На базі ті ж шпалери, що й раніше були. Їх взагалі не змінюють?

- Ні.

- Взагалі хтось казав, що давайте зробимо ремонт?

- Колись говорили, що робитимуть ремонт. Затягують, мабуть. Ну, всі думають, що зараз Славік Суркіс приїде на базу – зроблять відразу.

- У якому віці він грає?

- Начебто, 2007-й", – сказав Волошин в ефірі каналу ТРЕНДЕЦЬ.

Зазначимо, що В'ячеслав Суркіс – вихованець академії Динамо, син Григорія Суркіса. В'ячеслав виграв дві серії пенальті у фінальному турнірі юнацького чемпіонату України у категорії U-15 та був серед номінантів на "Золотий м'яч" серед гравців свого віку.

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В'ячеслав Суркіс / Фото: Oleg Fedchenko / Facebook

Також ми повідомляли, що Динамо Київ U-19 зіграє у 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти Депортіво. Свій матч "біло-сині" проведуть на виїзді 8 чи 9 лютого.

Динамо стартувало з перемоги в Юнацької Лізі чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"