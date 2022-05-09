Слава Україні! Грузинський коментатор не стримав емоцій у прямому ефірі

Біленький оформив хет-трик. Фото ФК Динамо Тб

У матчі 12-го туру чемпіонату Грузії Динамо Тбілісі в гостях розгромило Сіоні – 7:3. Героєм зустрічі став український форвард Станіслав Біленький, котрий оформив хет-трик.

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Коментатор зустрічі, відзначаючи успіх нашого форварда, крикнув у прямому ефірі "Слава Україні!"

Біленькому – 23 роки. Він розпочинав кар'єру у молодіжці донецького Шахтаря. Грав за Олімпік (Донецьк), ДАК 1904 (Словаччина), Заглембе (Польща), Рух (Львів), Динамо Брест (Білорусь).

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У лютому підписав контракт із Динамо Тбілісі. За свій новий клуб провів 11 матчів та забив чотири голи.

У національному чемпіонаті тбіліське Динамо йде на другому місці – 22 очки. Лідирує Динамо з Батумі – 27 очок