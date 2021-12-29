Скосила "корона". Шевченко розповів, як переносить COVID-19

Андрій Шевченко пропустить наступний матч Дженоа / Фото: Reuters

Буквально вчора футбольний клуб Дженоа повідомив, що головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко та капітан команди Кришито склали позитивний тест на коронавірус.

Український тренер підтвердив цю інформацію та заспокоїв своїх шанувальників тим, що захворювання проходить без ускладнень.

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"На жаль, мушу повідомити, що мій тест на коронавірус від 27 грудня виявився позитивним. Захворювання протікає безсимптомно. Клуб негайно повідомив про результат тесту відповідним органам охорони здоров'я. Тренувальний процес команди відновиться 29 грудня за участю мого штабу", – написав Шевченко у Instagram.

Андрія Шевченка встигли полюбити у Дженоа / Фото: Reuters

Свій наступний поєдинок у Серії А Дженоа проведе 6 січня проти Сассуоло. Швидше за все, діями команди в цьому поєдинку керуватиме помічник Шеви Мауро Тассотті.

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Нагадаємо, що "грифони" під керуванням українця провели вже сім поєдинків, але набрали лише два очки у матчах з Удінезе та Аталантою.

Команда Шевченка після 19 турів залишається у зоні вильоту Серії А. Виправляти ситуацію доведеться вже 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що Дженоа зацікавлена у придбанні аргентинського нападника московського Спартака, де свого часу грав Міранчук.

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