Незабаром нас буде троє. Дружина гравця Динамо оригінально оголосила про вагітність (фото)

Дружина Тимчика чекає дитину / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бухаресті біля басейну дружина захисника київського Динамо Олександра Тимчика зробила фото. Але більш пристойне, ніж у відпустці на Мальдівах. Наразі Карина тримала в руках знімок УЗД.

"Скоро нас буде троє", – підписала фото у Instagram дівчина.

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Раніше Карина була дуже активною у соцмережах та викладала багато пляжних фотографій.

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Нагадаємо, що Олександр та Карина одружилися навесні минулого року.

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Тимчик поки що не зміг стати основним гравцем у команді Луческу. У Динамо він з 2017 року, але довгий час провів в орендах. Грав за Сталь із Кам'янського та луганську Зорю. За збірну України провів десять матчів.

Нагадаємо, що у травні став батьком партнер Тимчика зі збірної України Андрій Лунін. Його дружина Анастасія народила сина.