Скільки медалей завоює Україна на Олімпіаді-2020: прогноз аналітиків

Україні передрікають шість золотих медалей на Олімпіади-2020 / Фото: Getty Images, AFP
Уже в найближчу п'ятницю в Токіо стартують літні Олімпійські ігри . Аналітики авторитетного закордонного порталу Gracenote спрогнозували Україні 21 медаль завойовану медаль і 15-е місце в загальному медальному заліку.
Читайте також: Розклад першого дня Олімпіади-2020
Експерти вважають, що нашій команді під силу завоювати шість золотих нагород. Для порівняння, в Ріо 2016 українці завоювали лише два "золота", а кращий результат був продемонстрований в Атланті в 1996-му. Крім цього, Україна в Токіо пророкують ще сім срібних і вісім бронзових медалей.
Втім, варто зазначити, що цей прогноз був зроблений до того, як стало відомо, що Олег Верняєв та Дмитро Чумак не зможуть виступити на Олімпіаді через підозру у вживанні допінгу, а Аліна Грушина-Акобо пропустить Ігри через травму.
Читайте також: Олімпіада-2020: де, коли і о котрій дивитися церемонію відкриття
Проте, аналітики припускають, що Україна на 10 медалей поліпшить свої показники з Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро, де наша команда завоювала 11 медалей (2 золотих, 5 срібних, 4 бронзових) і посіла 31-е місце в медальному заліку.
Прогноз на ТОП-10 медального заліку Олімпіади-2020:
Новини на цю ж тему: