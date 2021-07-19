Скільки медалей завоює Україна на Олімпіаді-2020: прогноз аналітиків

Українським спортсменам під силу завоювати 21 медаль на Олімпійських іграх в Токіо. Аналітики прогнозують нашій команді шість золотих медалей – це в три рази більше, ніж було в Ріо

Україні передрікають шість золотих медалей на Олімпіади-2020 / Фото: Getty Images, AFP

Уже в найближчу п'ятницю в Токіо стартують літні Олімпійські ігри . Аналітики авторитетного закордонного порталу Gracenote спрогнозували Україні 21 медаль завойовану медаль і 15-е місце в загальному медальному заліку.

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Експерти вважають, що нашій команді під силу завоювати шість золотих нагород. Для порівняння, в Ріо 2016 українці завоювали лише два "золота", а кращий результат був продемонстрований в Атланті в 1996-му. Крім цього, Україна в Токіо пророкують ще сім срібних і вісім бронзових медалей.

Втім, варто зазначити, що цей прогноз був зроблений до того, як стало відомо, що Олег Верняєв та Дмитро Чумак не зможуть виступити на Олімпіаді через підозру у вживанні допінгу, а Аліна Грушина-Акобо пропустить Ігри через травму.

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Проте, аналітики припускають, що Україна на 10 медалей поліпшить свої показники з Олімпіади-2016 в Ріо-де-Жанейро, де наша команда завоювала 11 медалей (2 золотих, 5 срібних, 4 бронзових) і посіла 31-е місце в медальному заліку.

Прогноз на ТОП-10 медального заліку Олімпіади-2020: