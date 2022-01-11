Скинув "корону": лідер збірної України повернувся до тренувань після COVID-19

Роман Яремчук феєрить / Фото: Reuters

Яремчук отримав позитивний тест на коронавірус після Нового року. Окрім українця у складі "орлів" тоді коронаріус виявили ще у трьох футболістів: Піцці, Немані Радоніча і Мілі Свілара.

Сьогодні Яремчук тренувався у загальній групі Бенфіки, повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Зазначимо, що Яремчук вдруге перехворів на ковід. У листопаді 2020 року Роман також отримав позитивний тест на коронавірус.

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Цього сезону Роман Яремчук зіграв 25 матчів у складі Бенфіки, в яких забив 7 голів і віддав 5 асистів.

Нагадаємо, у передноворічному матчі чемпіонату Португалії Роман забив у ворота Порту що, втім, не допомогло його команді уникнути поразки (1:3).