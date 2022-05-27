Скандальне рішення УЄФА: посібників агресора допустили до єврокубків

УЄФА дозволив білоруським клубам приймати участь у єврокубках / Фото: UEFA.com, , Колаж: Сьогодні

З перших днів військової агресії Росії проти України керівництво Білорусі всіма способами сприяє окупантам. З території країни-сателіту постійно відбуваються ракетні та авіаудари по Україні, внаслідок яких гинуть мирні жителі. З Білорусі заходили російські війська, що брали участь у звірствах у Бучі, Ірпені, Бородянці.

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Але цього не бажають помічати функціонери УЄФА. Білоруські клуби допустили до єврокубків, незважаючи на війну.

У п'ятницю, 27 травня, УЄФА оголосила, що розводитиме команди з України та Білорусі в єврокубках під час жеребкування. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Виконавчий комітет УЄФА заборонив проводити матчі турнірів УЄФА на території Білорусі. Також на цих поєдинках не повинні бути присутніми глядачі.

Термін дії рішення УЄФА залишається невизначеним. Воно точно має стосуватися єврокубкового сезону 2022/23, який розпочинається у липні.

Зазначимо, що Білорусь у єврокубковому сезоні 2022/23 представлятимуть чотири клуби: один у Лізі чемпіонів та три у Лізі конференцій. Чемпіон Білорусі, солігорський Шахтар, розпочне виступ у ЛЧ із першого раунду кваліфікації.

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Раніше російські клуби відсторонили від єврокубків наступного сезону. За словами президента УЄФА Чеферіна, навряд чи вони скоро повернуться на міжнародний рівень.