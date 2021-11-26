26 листопада 19:30
Маріуполь 0
Львів 1
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Скандал у Маріуполі: команда Маркевича програла Львову через дивне рішення арбітра

Сергій Шаховець
26 листопада, 21:41
Львів на виїзді обіграв Маріуполь з мінімальним рахунком 1:0 і піднявся на десяту сходинку чемпіонату України

Маріуполь vs Львів / Фото: официальный сайт УПЛ

У Маріуполі на стадіоні імені Валерія Бойка відбувся поєдинок, який відкрив програму 16-го туру української Прем'єр-ліги.

Команда Остапа Маркевича приймала Львів, з яким конкурує у боротьбі за збереження прописки в елітному дивізіоні.

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Наприкінці першого тайму Маріуполь відкрив рахунок зусиллями Марка Мампассі, проте рефері в момент удару дав свисток, що свідчить про закінчення першого тайму, тому гол не було зараховано.

Цей епізод викликав обурення з боку гравців та тренерського штабу Маріуполя. Але головний арбітр Олександр Дердо не змінюнив своє неоднозначне рішення.

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У другому таймі Львів вирвав мінімальну перемогу завдяки голу Олексія Довгого.

Гол Довгого, 61 хвилина

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ОГЛЯД МАТЧУ

Українська Прем'єр-Ліга. 16 тур.

Маріуполь – Львів – 0:1

Голи: Довгий (61)

Маріуполь: Турбаєвський, Драмбаєв (Босанчич, 88), Мампассі, Меліченко, Стасюк, Чех, Мишньов, Шостак (Хромей, 59), Топалов, Кащук (Микитишин, 76), В'юнник

Львів: Ільющенков, Бусько, Антві (Крушинський, 76), Якимець, Політило, Грисьо (Семенів, 59), Махмутович, Ременяк (Брікнер, 59), Шина (Нич, 52), Довгий, Лека

Команда Олега Дулуба вперше у сезоні здобула дві перемоги поспіль і, набравши 16 очок, піднялася на 10 місце у турнірній таблиці. Маріуполь із 7 балами залишився на останній сходинці чемпіонату.