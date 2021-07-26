Скандал на Олімпіаді! Човен трансляції ледь не розчавив у воді тріатлоністів (відео)

Під час старту чоловічого тріатлону на Олімпіаді-2020 у Токіо стався курйозний випадок, який ледь не обернувся для учасників змагань бідою

Човен ледве не розчавив спортсменів / Фото: Reuters

Човен телетрансляції підплив занадто близько до стартового містка спортсменів. Після старту він не встиг відплисти від тріатлоністів, через це частина учасників не змогла почати заплив, залишившись на пристані.

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При цьому човен рухався заднім ходом і ледь не розчавив декількох атлетів, які вже перебували у воді.

На щастя, минулося без жертв.

У зв'язку з конфузом, через 13 секунд після початку змагань, пролунав гудок про фальстарт. Але деякі тріатлоністи його не почули і продовжили заплив.

За ними довелося відправити човен. Дехто до того часу відплив на 200 метрів.

У підсумку рестарт, подібних якому в олімпійському тріатлоні ще не було, відбувся.

Спортсмени пропливли півтора кілометра, проїхали на велосипеді 40 км і пробігли 10 км. Найшвидше фінішу дістався норвежець Крістіан Блюменфельд (1 година 45 хвилин 4 секунди), який приніс своїй країні перше олімпійське "золото" Токіо.

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Другим став британець Алекс Ї, який програв чемпіонові 11 секунд. Третій результат у Гейдена Вайлда з Нової Зеландії, відставання якого від першого місця склало 20 секунд.