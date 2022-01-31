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Скакали б на Майдані три дні: у Росії боялися програти Шевченку

Андрій Трофімов
31 січня, 19:34
У Росії радіють, що Андрій Шевченко не став головним тренером Польщі. Там боялися, що українець не пустить їхню команду на чемпіонат світу

Червіченко боявся призначення Шевченка / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній президент московського Спартака Андрій Червиченко радий, що головним тренером збірної Польщі став Чеслав Міхневич.

Нагадаємо, що одним з кандидатів на цю посаду був Андрій Шевченко. Однак українця не відпустила Дженоа.

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"Навряд чи українця поставили б головним тренером збірної Польщі. Нинішні поляки так люблять українців, як українці ставляться до Росії.

Дуже добре, що Шевченка не призначили головним тренером Польщі. Програй Росія Польщі на чолі із Шевченком – наші сусіди радісно скакали б два-три дні на своєму Майдані", – цитує Червиченка сайт Чемпіонат.

24 березня Росія та Польща зіграють у стиковому матчі ЧС-2022.

Шевченко не отримав посилення команди у трансферне вікно / Фото: Reuters

До речі, раніше у Польщі повідомили, що відмовили українцю через дружбу з Романом Абрамовичем. Нібито російський олігарх міг би попросити здати гру росіянам у плей-оф.

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