Сіті знищив Юнайтед: результати манчестерського дербі

Де Брюйне став героєм матчу / Фото: REUTERS

У 28-му турі чемпіонату Англії відбувся матч, який викликає інтерес незалежно від турнірних розкладів. Манчестер Сіті приймав Манчестер Юнайтед.

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Якщо один у полі не воїн, то двоє – знищили МЮ. Дублі Кевіна де Брюйне та Ріяда Мареза принесли "городянам" впевнену перемогу.

До речі, де Брюйне вийшов на матч із синьо-жовтою пов'язкою – так бельгієць підтримав Україну у війні з Росією.

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Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 4:1

Голи: де Брюйне, 5, 28, Марез, 68, 90+2 – Санчо, 22

Олександр Зінченко (МанСіті) провів матч на лаві запасних, а Кріштіану Роналду (МЮ) навіть не потрапив у заявку на гру.

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Турнірне становище

Перемога дозволила МанСті зберегти за собою перше місце у турнірній таблиці АПЛ.

А от МЮ ризикує пролетіти повз Лігу чемпіонів.