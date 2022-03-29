Синьо-жовта пов'язка допомогла Польщі вийти на ЧС-2022

Роберт Левандовський вивів свою команду на ЧС-2022 / Фото: Reuters

У вівторок, 29 березня, у зоні УЄФА відбулися фінальні матчі за путівку на ЧС-2022. В одному з них зустрічалися збірні Польщі та Швеції.

У півфінальному матчі шведи з труднощами пройшли чеську збірну. Гол Куайсона на початку другого екстра-тайму дозволив команді пройти далі.

Реклама

А ось Польща автоматично пройшла у фінал, оскільки збірну Росії дискваліфікували за агресію проти України

У першому таймі ініціативою більше володіли гості. Скандинави частіше загрожували воротам Войцеха Щенсного, але пробити воротаря Ювентуса їм не вдалося.

Реклама

У дебюті другого тайму Йеспер Чельстрем невдало виконав підкат і арбітр зустрічі призначив одинадцятиметровий у ворота Швеції.

Удар із пенальті Роберта Левандовський був бездоганний. Лідер збірної Польщі пробив низом у правий нижній кут і не залишив шансів голкіперу Робіну Ольсену.

Зазначимо, що Роберт Левандовський грав із капітанською пов'язкою, розфарбованою у кольори прапора України

Реклама

На 72-й хвилині поєдинку Петро Зелінський вийшов віч-на-віч з голкіпером і легко реалізував момент.

За десять хвилин до кінця зустрічі на поле вийшов форвард Мілана Златан Ібрагімович. Але 40-річний форвард не зміг змінити хід матчу.

2:0 – Польща учасник чемпіонату світу в Катарі. Мрія Златана Ібрагімовича зіграти на Мундіалі не здійснилася.

Кваліфікація ЧС-2022. Стикові матчі

Польща – Швеція – 2:0

Голи: 1:0 – 49, пенальті Левандовський, 2:0 – 72 Зеліньський.

Жеребкування фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2022 року відбудеться 1 квітня у столиці Катару Досі.