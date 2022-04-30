Символ відродження футболу: український клуб провів тренування на розбомленому стадіоні

ФК Чернигов вернулся на родной стадион / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад місяць російсько-фашистські війська обстрілювали Чернігів та всю інфраструктуру міста. Від авіабомбардувань та ракетних ударів сильно постраждали футбольні арени обласного центра.

Після того, як Збройні сили України відтіснили російських загарбників за межі області, до Чернігова поступово повертається футбольне життя.

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Команда ФК Чернігів, яка представляє своє місто у першості Другої ліги, вперше від початку війни провела тренування на власному стадіоні.

"Гравці ФК Чернігів провели перше з початку війни тренування на рідному стадіоні. Перед початком заняття хлопці і штаб зібрали уламки, що залетіли на майданчик, розчистивши собі газон. Таким чином, у прибиранні нашого стадіону, яке ще продовжиться, взяла участь фактично вся команда. До футболістів, які перебували в місті, у двосторонній грі приєдналися головний тренер Валерій Чорний, тренер воротарів Артем Падун, адміністратор команди Дмитро Авраменко та директор Чернігів-Арени Анатолій Дудчик. Дане тренування – справжній символ відродження Чернігова, футболу в нашому місті та чернігівських тигрів.", – йдеться у заяві прес-служби клубу.

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Нагадаємо, що в результаті російських обстрілів на стадіоні Чернігова було пошкоджено футбольне поле, вежу з освітленням, фан-шоп та квиткові каси. При цьому дві ракети не розірвалися та стирчали прямо з газону.