Дуже не радіємо: реакція воротаря збірної України після перемоги над Боснією

Збірна України обіграла Боснію та вийшла у плей-офф ЧС-2022. Перемога над боснійцями стала можливою завдяки воротарю нашої команди.

Наприкінці першого тайму Георгій Бущан зробив просто неймовірний сейв, коли дістав м'яча на лінії воріт.

"На автоматі зробив сейв. Ігровий момент. А якби було добивання, то сказали, що Бущан відбив перед собою. Точно говорили б, що я перед собою відбив.

Якщо озиратися назад, то обіграй ми Фінляндію та Казахстан, то могли б із першого місця виходити. Сильно не радіємо, чекаємо на жереб, де сильні команди", – цитує Бущана sport.ua.