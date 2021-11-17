16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
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Шериф --
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Дуже не радіємо: реакція воротаря збірної України після перемоги над Боснією

Любомир Луканюк
17 листопада, 00:21
Георгій Бущан шкодує, що українська команда не посіла перше місце в групі і чекає на важкі матчі в плей-офф ЧС-2022

Георгій Бущан / Фото: Reuters

Збірна України обіграла Боснію та вийшла у плей-офф ЧС-2022. Перемога над боснійцями стала можливою завдяки воротарю нашої команди.

Наприкінці першого тайму Георгій Бущан зробив просто неймовірний сейв, коли дістав м'яча на лінії воріт.

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"На автоматі зробив сейв. Ігровий момент. А якби було добивання, то сказали, що Бущан відбив перед собою. Точно говорили б, що я перед собою відбив.

Якщо озиратися назад, то обіграй ми Фінляндію та Казахстан, то могли б із першого місця виходити. Сильно не радіємо, чекаємо на жереб, де сильні команди", – цитує Бущана sport.ua.

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Босния – Украина / Фото: REUTERS