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Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Сидите на дуп*х, як щури! Емоційний пост про війну Дар'ї Білодід

Максим Мельник
25 лютого, 14:13
Відома дзюдоїстка звернулася до російських спортсменів, які ніяк не відреагували на вторгнення в Україну

Дар'я Білодід закликала всіх підтримати Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо, одна з найкращих дзюдоїсток сучасності, Дар'я Білодід не вибирала слів, звертаючись до своїх колег із Росії.

Нашу спортсменку взбісило те, що російські атлети не закликали Путіна до миру.

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"Дуже бридко спостерігати за російськими спортсменами, які не виставили жодного слова підтримки у бік України та миру. Коли весь світ стоїть на ногах, коли ми ночами не спимо та молимося, щоб не вбили наших рідних та не розбомбили будинок.

Ви просто сидите на дуп*ах, як щури і мовчите, тихо спостерігаючи. Коли треба виходити на вулицю та кричати, щоб ваша влада припинила війну. Перелякані і бридкі люди. Вам все повернеться", – написала Білодід у соцмережах.

Реакція спортсменів на вторгнення Росії до України: