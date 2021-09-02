Швеція – Іспанія та інші матчі відбору на ЧС-2022: розклад 2 вересня

Швеція vs Іспанія / Фото: Reuters

Триває європейська кваліфікація до футбольного чемпіонату світу-2022. У четвер, 2 вересня, відбудеться дюжина поєдинків, серед яких матч чемпіонів Європи італійців проти Болгарії, а також протистояння Швеція – Іспанія.

До вашої уваги – час початку всіх ігор з телетрансляціями.

Нагадаємо, напередодні в першому матчі під керівництвом Олександра Петракова Україна зіграла 2:2 з Казахстаном в Нур-Султані і ускладнила собі завдання з потрапляння на Мундіаль.

ВІДБІР ЧС-2022. ЧЕТВЕР, 2 ВЕРЕСНЯ

Група B

19.00. Грузія – Косово

ТВ: Футбол 2

21:45. Швеція – Іспанія

ТВ: Футбол 1

Група C

21:45 Італія – Болгарія

ТВ: Футбол 3

21:45 Литва – Північна Ірландія

Група E

21:45. Естонія – Бельгія

21:45. Чехія – Білорусь

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Група I

21:45. Угорщина – Англія

ТВ: Футбол 2

21:45. Польща – Албанія

21:45. Андорра – Сан-Марино

Група J

21:45. Ісландія – Румунія

21:45. Ліхтенштейн – Німеччина

21:45. Північна Македонія – Вірменія

Усі відбіркові матчі ЧС-2022 можна дивитися в інтернеті на платформі Oll.tv.

Дивіться, як напередодні Україна втратила перемогу над Казахстаном