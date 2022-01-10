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Швабрами ґвалтують і грають у хокей: новий зашквар Росії

Андрій Трофімов
10 січня, 15:33
У Росії вирішили похвалитися популярністю хокею навіть у виправних колоніях, але ефект видався зворотним

Веселі старти по-російськи / Фото: Колаж: Сьогодні

В Улан-Уде, у жіночій виправній колонії №7 відбулися ігри у хокей зі швабрами замість ключок.

Про це повідомляє телеграм-канал Пивоваров.

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"Жінки змагалися в естафетах, у хокеї з шайбою та хокеї з м'ячем. Завдання ускладнювалося тим, що замість ключок вони використовували швабри. Кожна з жінок отримала море позитивних емоцій та заряд бадьорості", – повідомили в управлінні федеральної служби виконання покарань РФ у Бурятії.

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Щоправда, новина викликала у багатьох асоціації із бузувірствами у російських в'язницях, про які стало відомо торік – ув'язнених катували, прив'язуючи до ліжка та ґвалтуючи шваброю.

Як наслідок, матеріал про хокей зі швабрами замість ключок із сайту УФСВП зник.

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Там, щоправда, зникнення статті пояснили перебоями з Інтернетом:

"У кожного свої асоціації... А так у нас засуджені не перший рік грають у хокей зі швабрами. Веселі старти різноманітні влаштовують"