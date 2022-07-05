Шоу в балаклавах. Фанати вигнали нового головного тренера (відео)

Рієру призначили тренером Олімпії замість Просінечки / Фото: Колаж: Сьогодні

Словенська Олімпія перед стартом у Лізі конференцій представила нового тренера – іспанця Альберта Рієру. Однак презентація завершилася не так, як очікували.

До зали увірвалися фанати в балаклавах і зажадали від президента клубу, який сидів поряд, пояснень, чому було звільнено попереднього головного тренера. Не отримавши зрозумілої відповіді, хулігани наполегливо попросили Рієру залишити пресконференцію і сказали, що в Любляні йому не раді.

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Після цього тренер покинув захід.

Як футболіст Рієра виступав за Манчестер Сіті, Ліверпуль, Бордо. Грав за збірну Іспанії. До цього року працював асистентом головного тренера у Галатасараї.

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Попереднім тренером Олімпії був хорват Роберт Просінечки, який підписав контракт на два роки 22 березня. Проте вже влітку пішов з клубу через президента.

Нагадаємо, сьогодні нового головного тренера презентував Парі Сен-Жермен.