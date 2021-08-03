Шокуюча Японія: 30 годин у добі, заборона на розмови і бан за тату

10 цікавих моментів помічених в Токіо – не давайте гроші в руки продавцям, купуйте воду на вулиці і не лякайтеся космічних туалетів

Японці уміють здивувати

Безрозмірна доба,

Безмовні люди.

Інша планета

14-денне перебування на карантині під час Олімпійських ігор не дає можливості повністю зануритися в токійське життя. Однак деякі особливості все одно вдалося помітити. Що для місцевих звичайна справа, нас може збити з пантелику. Але це цікаво.

Вдаримо тишею по ковіду

Як міра в боротьбі з короновірусом – заборона на спілкування в публічних місцях. Наприклад в громадському транспорті з'явилися попередження, що пасажирам не варто спілкуватися один з одним.

Іноземцям також заборонено спілкування з місцевими жителями. Щоби попередити розповсюдження COVID-19.

На олімпійських об'єктах обслуговуючий персонал іноді приходить на трибуни повболівати за своїх атлетів. Але робить це дуже стримано і тільки за допомогою оплесків. Так було прописано в правилах для уболівальників, яких в результаті не пустили.

На контрасті виділяється американська делегація, яка приходить підтримати своїх. Вони не тільки голосно кричать, але ще і дудки використовують.

30 годин у добі

В Японії використовую як 12-годинний, так і 24-годинний формат. Тут все стандартно. Але ви будете вражені, побачивши повсюдно 30-годинне позначення. Це зроблено, щоб акцентувати увагу: нічна діяльність – частина попереднього робочого дня.

Значки замість рукостискань

Мінімум контактів – головний девіз Ігор і Японії. Наприклад, один із спонсорів Олімпіади роздавав журналістам спеціальні електронні значки. Там вводиш свої дані, додаєш друзів. І коли проходиш повз "електронного" товариша, то значок вібрує. Це означає, що ви вітається один з одним. І ніяких рукостискань!

Не давайте гроші в руки

Безконтактні покупки в магазинах. Продавець ні в якому разі не візьме гроші з рук, якщо ви розраховуєтесь готівкою. Ви повинні покупку оплатити через термінал, де і отримаєте здачу.

Тримайтеся лівіше

Японія входить в число країн з лівостороннім рухом. Природно, і люди під час ходьби дотримуються лівого боку доріжки. Тому часто доводиться бачити, як зіштовхується на одній стороні проходу потік європейських журналістів і японських волонтерів, які рухаються в різні боки. Лише британці в цій ситуації почувають себе впевнено. У них теж лівосторонній рух.

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Місто без самокатів

У Токіо ви не зустрінете на вулицях електросамокати. Невелике розслідування розставило все на свої місця. Виявляється, в Японії електросамокат повинен бути оснащений поворотниками, стоп-сигналом, дзеркалом заднього виду, а його власник зобов'язаний мати права і дотримуватися всіх правил дорожнього руху.

На них заборонено їздити по тротуарах і велодоріжках, тільки по дорогах загального користування. Більш того, не можна залишати самокат в будь-якому місці. Тільки на парковці. Природно, платній. Зате велосипедистам тут створені всі умови.

А де ларьки?

Звичні нам ларьки тут давно замінили автомати. По-перше вони займають дуже мало місця, що в одній з найбільш густонаселених країн світу дуже важливо. А по-друге, їх можна ставити хоч в кожному під'їзді, що і роблять. І по-третє, продавцям не потрібно платити зарплату.

Багатоярусні парковки у дворі

Схожа ситуація і з парковками. Коли місця катастрофічно мало, можна робити мобільні парковки в кілька ярусів біля будинку. Цю вдалося сфотографувати з вікна автобуса. Але їх більш ніж достатньо по всьому місту.

З тату не покупаєшся

В Японії кілька тисяч гарячих джерел, які називаються онсен. У більшості з них ви побачите знак – вхід з тату заборонений. До сих пір татуювання в країні вважаються ознакою приналежності до якудза. І дуже негативно сприймаються суспільством.

У туалеті з музикою

Всі іноземці, які потрапляють в Японію вражені місцевими туалетами. З підігрівом, з музикою. А після всіх справ – ще і миють інтимні місця.

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