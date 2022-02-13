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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Шок на Олімпіаді! Норвезька біатлоністка знепритомніла на фініші гонки

Сергій Шаховець
13 лютого, 16:00
Норвезькій біатлоністці Інгрід Тандревольд стало погано під час жіночої гонки переслідування на Олімпіаді в Пекіні

Інгрід Тандревольд не змігkf самостійно залишити фінішну зону / Фото: Reuters

Сьогоднішній жіночий пас'ют на Олімпійських іграх мало не закінчився трагедією. При виході на фінішне коло у норвезької біатлоністки Інгрід Тандревольд виникли серйозні проблеми зі здоров'ям.

25-річна спортсменка реально претендувала на бронзові нагороди, займаючи після останньої стрільби третю позицію. Але раптово норвежці стало погано і вона мало не знепритомніла на останніх метрах гонки.

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Як тільки спортсменка перетнула фінішну пряму, вона впала на сніг. Рятувати Інгрід кинулися біатлоністки, що знаходилися поруч, у тому числі олімпійська чемпіонка Марте Ольсбу-Рейселанн. З неї зняли амуніцію та забрали з траси.

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Лікар збірної Норвегії прокоментував стан Інгрід.

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"Вона прагнула зробити все, щоб наздогнати Ельвіру Еберг, і просто витратила всі сили. Це теж вплив фактора висоти. Вона була повністю знесилена", – цитує лікаря Суспільне.Спорт.

Зазначимо, що в Інгрід Тандреволл вже втретє виникають проблеми зі здоров'ям під час проходження біатлонних гонок. Взимку 2021 року у спортсменки діагностували проблеми із серцем під час змагань в Обергофі.

Вже на Олімпіаді-2022 у Пекіні Інгрід ледь не зомліла під час жіночого спринту, в якій фінішувала п'ятою. Після фінішу Інгрід зізналася, що не все пам'ятає з гонки.