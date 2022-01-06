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Шолом врятував воротаря від травми: відео шикарного гола у чемпіонаті України

Андрій Трофімов
6 січня, 15:53
Відео яскравого епізоду у матчі української хокейної Суперліги – шайба залетіла у ворота після рикошету від шолома воротаря

Павло Медведєв забив красивий гол у чемпіонаті України / Фото: Колаж: Сьогодні

Красивий момент стався у матчі хокейної Суперліги. Форвард Донбасу Павло Медведєв забив гол-лакрос. Спортсмен відзначився у воротах Альтаїра: перебуваючи за воротами суперника, він підняв шайбу на гачок та закинув її у ворота. Причому цього разу хокейний "снаряд" залетів у ворота рикошетом від шолома воротаря!

Дивіться відео епізоду, який стався у другому періоді матчу Альтаїр – Донбас за рахунку 1:1.

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Поєдинок 5 січня на дружківській арені "Альтаїр" у рамках сьомого туру хокейної Суперліги завершився перемогою Донбасу з рахунком 5:2.

Павло Медведєв славиться своїм умінням забивати лакрос-голи.

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Дивіться красивий гол-лакрос у виконанні Філіпа Форсберга у найсильнішій лізі світу НХЛ:

Донбас лідирує у турнірній таблиці української Суперліги (16 очок). Альтаїр у восьми іграх не набрав жодного очка.

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Зазначимо, що Суперліга – це альтернативний чемпіонат, який було організовано після конфлікту в українському хокеї. Тепер у нас два турніри. Федерація хокею України проводить чемпіонат УХЛ