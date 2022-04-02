Шизофренік та хвора людина! Усик поставив діагноз війнолюбам

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Усик та його родина стали жертвами окупації російськими загарбниками. Майно українського боксера перетворили на ораний город, про що розповіла дружина Катерина .

Будинок Усика після окупації російськими військовими / Фото: Instagram usykkate1

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Нині родина Усика перебуває у безпечному місці у Празі, куди виїхали, аби Олександр розпочав підготовку до наступного бою.

Усик – в магазин, дружина – на мітинг / Фото: Колаж: Сьогодні

Військове вторгнення змусило чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі взяти до рук автомат та захищати столицю України у лавах тероборони. Але через деякий час Усік вирішив таки залишити Україну. Він вважає, що продовження своєї професійної кар'єри може принести країні більше, ніж зі зброєю в руках.

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Український боксер став бажаним гостем для закордонних ЗМІ, тому світ дізнається правду від авторитетного спортсмена. В інтерв'ю чеському profiboxing.cz, Усик розповів про своє ставлення до війни та людей, які її підтримують, зокрема до головного агресору:

Я вихований у православній вірі, яка вчить нас не судити інших. Але той, хто підтримує війну, для мене шизофренік, хвора людина. Я взяв у руки зброю, але це не означає, що я її використовую. За допомогою спорту я можу краще поширювати наші думки, послання до світу. Бій із Джошуа буде для мене винятковим у цьому плані. Я б нічого не сказав Путіну. Мені він байдужий, нічого йому сказати.

Олександр Усик дуже переживає за свій народ. Його вірш, написаний кілька років тому, тому яскраве підтвердження .