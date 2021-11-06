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20 листопада 00:00
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20 листопада 00:00
Ворскла --
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Шевченко все ближче! Дженоа звільнила головного тренера

Павло Василенко
6 листопада, 16:51
Дженоа опублікувала офіційну заяву, в якій оголосила про звільнення з посади головного тренера Давіда Баллардіні

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Під керівництвом Баллардіні команда виграла лише одну гру в 11 турах Серії А та посідає 17-е місце з 9-ма очками.

Раніше ми писали, що Андреа Малдера не працюватиме асистентом Андрія Шевченка.

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"Клуб дякує Давиду Баллардіні тренеру та його співробітникам за виконану роботу, відданість і ентузіазм, який завжди виявляється", — йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що наступного тижня пост Баллардіні обійме колишній тренер збірної України Андрій Шевченко. Очікується, що 45-річний український тренер підпише контракт до 2023 року і зароблятиме 1,8 мільйона євро на рік плюс бонуси.

У липні 2016 року Шевченко очолив збірну України та пропрацював до липня 2021 року, вивівши синьо-жовтих до чвертьфіналу Євро-2020. 1 серпня Шевченко зі своїми помічниками залишив національну команду через закінчення дії контракту.