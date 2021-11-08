Шевченко у Дженоа: стала відома дата першого тренування

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Контракт українського фахівця Андрія Шевченка із Дженоа підписано до 30 червня 2024 року.

Вже сьогодні, 8 листопада, 45-річний українець буде в Генуї. Новий тренер Дженоа прибуде до клубу ближче до вечора.

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Також разом із Шевченком буде його помічник Мауро Тассотті. Вони відвідають тренувальний центр та проведуть перше тренування у вівторок. Презентація Шевченка для преси має відбутися на стадіоні Луїджі Фераріс, повідомляє buoncalcioatutti.it.

Також очікується, що до штабу Шевченка увійдуть Луїджі Ночентіні та Андреа Малдера.

Зазначимо, що у послужному списку Шевченка-тренера лише робота у збірній України. За п'ять років на чолі національної команди Шева вивів Україну до еліти Ліги націй та довів до чвертьфіналу Євро-2020.

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На посаді головного тренера Дженоа Андрій Шевченко дебютує 21 листопада – домашнім матчем із Ромою, очолюваною Жозе Моурінью