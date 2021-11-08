7 листопада 14:00
Інгулець 0
Дніпро-1 1
7 листопада 17:00
Колос 1
Шахтар 3
7 листопада 17:00
Зоря 3
Верес 0
7 листопада 19:30
Львів 0
Десна 2
20 листопада 00:00
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 00:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 00:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 00:00
Десна --
Колос --
20 листопада 00:00
Ворскла --
Маріуполь --
20 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Олександрія --
20 листопада 00:00
Минай --
Інгулець --
20 листопада 00:00
Верес --
Металіст 1925 --
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 19:45
Франція --
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Шевченко у Дженоа: стала відома дата першого тренування

Павло Василенко
8 листопада, 08:49
Вчора, 7 листопада, колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко очолив клуб Серії А Дженоа

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Контракт українського фахівця Андрія Шевченка із Дженоа підписано до 30 червня 2024 року.

Вже сьогодні, 8 листопада, 45-річний українець буде в Генуї. Новий тренер Дженоа прибуде до клубу ближче до вечора.

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Також разом із Шевченком буде його помічник Мауро Тассотті. Вони відвідають тренувальний центр та проведуть перше тренування у вівторок. Презентація Шевченка для преси має відбутися на стадіоні Луїджі Фераріс, повідомляє buoncalcioatutti.it.

Також очікується, що до штабу Шевченка увійдуть Луїджі Ночентіні та Андреа Малдера.

Зазначимо, що у послужному списку Шевченка-тренера лише робота у збірній України. За п'ять років на чолі національної команди Шева вивів Україну до еліти Ліги націй та довів до чвертьфіналу Євро-2020.

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На посаді головного тренера Дженоа Андрій Шевченко дебютує 21 листопада – домашнім матчем із Ромою, очолюваною Жозе Моурінью