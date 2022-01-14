Шевченко прокоментував відставку: "Я ще молодий і набираюсь досвіду"

Фани Дженоа влаштували овацію Шевченку / Фото: Reuters

Дженоа знову програла. Цього разу гідно. У 1/8 фіналу у додатковий час Мілану – 1:3. До речі, фани Мілана зворушливо підтримали українця. Вони вивісили банер: "Шева – легенда навіки".

Шеву не забули на "Сан Сіро" / Фото: Колаж: Сьогодні

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Раніше були чутки, що після цієї гри керівництво Дженоа відправить у відставку головного тренера Андрія Шевченка.

"Моє майбутнє? Мені 45 років, я ще молодий і набираюсь досвіду. Життя складається із зльотів та падінь, перемог та поразок. Я просто щодня виконую свою роботу. Клуб повинен буде оголосити про своє рішення", – прокоментував розмови про відставку Шевченко.

При українському наставнику Дженоа провела 11 матчів – сім поразок, три нічиї та одна перемога. Зберегти прописку в Серії А допоможе лише диво.

Раніше ми писали, що Шеві вже знайшли заміну у Дженоа. У змінники Андрію пророкують Давиде Баллардіні, якого сам українець змінив на цій посаді у листопаді.

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