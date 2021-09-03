Шевченко після "зради" повернув Києву українську назву

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Шева повернув первинну версію написання столиці України – Kyiv – у своєму пості в Instagram, котрий призвів до скандалу.

Нагадаємо, напередодні екснаставник збірної України опублікував фотографію, на якій він у родинному колі сидить за столом, підписавши її: "Family dinner in Kyiv, love you" ("Сімейна вечеря в Києві. Люблю вас").

Однак потім чомусь змінив Kyiv на Kiev – на російський манер, отримавши на свою адресу чимало звинувачень в "зраді".

Нагадаємо, кілька років тому Міністерство закордонних справ розпочало кампанію #KyivNotKiev з метою переконати англомовне співтовариство почати використовувати для назви Київ транслітерацію Kyiv (базується на українській назві міста) замість Kiev (базується на російській назві міста).

Реклама

Після критики в Мережі за "російську" версію назви столиці України Шева, який має, до речі, дім у Лондоні, повернувся до початкового написання – тепер уже змінивши Kiev на Kyiv.

Нагадаємо, після відходу з національної команди України Шевченко залишається безробітним. За словами фахівця, він може продовжити кар'єру як у клубі, так і в збірній.

У першій грі без Шеви Україна з новим тренером, Олександром Петраковим, зіграла 2:2 з Казахстаном.