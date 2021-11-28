Шевченко пояснив, чого йому не вистачило в матчі з Удінезе

Андрій Шевченко набрав перші очки у чемпіонаті Італії. У гостях Дженоа зіграла внічию з Удінезе – 0:0.

Тренер залишився задоволений як результатом, так і грою своєї команди.

"Я задоволений нічиєю. Результат справедливий.

У першому таймі команда грала добре. Після перерви трохи віддали ініціативу. Удінезе почав більше пресингувати, нам було складно. Але якщо порівняти з матчем проти Роми, ми зробили крок уперед.

Забракло гола, але ми могли забити. Екубан мав чудовий момент. Удар не вийшов, але атака мені сподобалася", – цитує тренера Гранде Шева.