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11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
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Шевченко пояснив, чого йому не вистачило в матчі з Удінезе

Любомир Луканюк
28 листопада, 17:01
Головний тренер Дженоа вважає нічию з Удінезе у матчі чемпіонату Італії справедливим результатом

Шева - в зоні вильоту / Фото: Twitter

Андрій Шевченко набрав перші очки у чемпіонаті Італії. У гостях Дженоа зіграла внічию з Удінезе – 0:0.

Тренер залишився задоволений як результатом, так і грою своєї команди.

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"Я задоволений нічиєю. Результат справедливий.

У першому таймі команда грала добре. Після перерви трохи віддали ініціативу. Удінезе почав більше пресингувати, нам було складно. Але якщо порівняти з матчем проти Роми, ми зробили крок уперед.

Забракло гола, але ми могли забити. Екубан мав чудовий момент. Удар не вийшов, але атака мені сподобалася", – цитує тренера Гранде Шева.

Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. Свій дебютний матч у Серії А як наставник Шева програв.

Його команда поступилася Ромі Жозе Моурінью, який раніше тренував Шевченка у Челсі

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Наступний матч Дженоа проведе проти Мілана, за який раніше виступав Шевченко.