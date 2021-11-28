Шевченко пояснив, чого йому не вистачило в матчі з Удінезе

Шева - в зоні вильоту / Фото: Twitter
Андрій Шевченко набрав перші очки у чемпіонаті Італії. У гостях Дженоа зіграла внічию з Удінезе – 0:0.
Тренер залишився задоволений як результатом, так і грою своєї команди.
"Я задоволений нічиєю. Результат справедливий.
У першому таймі команда грала добре. Після перерви трохи віддали ініціативу. Удінезе почав більше пресингувати, нам було складно. Але якщо порівняти з матчем проти Роми, ми зробили крок уперед.
Забракло гола, але ми могли забити. Екубан мав чудовий момент. Удар не вийшов, але атака мені сподобалася", – цитує тренера Гранде Шева.
Нагадаємо, Андрій Шевченко очолив Дженоа 7 листопада. Свій дебютний матч у Серії А як наставник Шева програв.
Його команда поступилася Ромі Жозе Моурінью, який раніше тренував Шевченка у Челсі
Наступний матч Дженоа проведе проти Мілана, за який раніше виступав Шевченко.