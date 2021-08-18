А що Шева? Де продовжити кар'єру екс-наставнику збірної України

Куди йде Андрій Шевченко / Фото: Reuters

В кінці липня у Андрія Шевченка і його тренерського штабу закінчився контракт з УАФ. Спеціаліст попрощався зі збірною України, а на його місце сьогодні призначили Олександра Петракова.

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Головною причиною відходу наставника називається його бажання попрацювати в клубі разом зі своїми помічниками в особі Мауро Тассотті та Андреа Мальдери. Правда, поки ніяких навіть чуток про можливе працевлаштування Шевченка не чутно.

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: Getty Images

Де ж може продовжити свою тренерську кар'єру легенда українського футболу? Давайте розбиратися. Відразу варто відкинути варіанти з Німеччиною чи Францією. Шевченко та його штаб мало знайомі з місцевими реаліями, а топ-клубів, яким можуть скоро знадобитися тренери, там і зовсім немає.

МІЛАН АБО ЧЕЛСІ

Найбільш очевидні варіанти продовження кар'єри Шевченка – це два колишніх клуби Андрія Миколайовича. В Італії Шева став легендою "россонері", а в Лондоні в українця збереглися хороші стосунки з власником Челсі Романом Абрамовичем.

Правда, в обох команд поки немає потреби в зміні тренера. Особливо це стосується Челсі, який взимку призначив Томаса Тухеля і німець за півроку приніс лондонцям перемогу в Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА.

Томас Тухель і Роман Абрамович після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів / Фото: Reuters

Тут хіба що варто сподіватися, що експресивний Абрамович забажає попрощатися з німцем після перших же невдач в Челсі. Однак, по правді кажучи, це буде вкрай невдале рішення, Тухель заслужив великий кредит довіри.

У Мілані ж також поки задоволені Стефано Піолі, хоча є теж нюанси. У минулому сезоні "россонері" довгий час йшли на першому місці в турнірній таблиці, проте в підсумку ледве утримали довгоочікувану путівку в Лігу чемпіонів.

Тренер "Мілана" Стефано Піолі / Фото: Getty Images

Контракт італійця з Міланом діє до літа 2022 року, а невдачі в Серії А можуть змусити клуб достроково попрощатися з Піолі. Тут як раз Шевченко і стане головним кандидатом на тренерське крісло на "Сан-Сіро".

АРСЕНАЛ

Поки що український наставник може розглянути інші пропозиції з Англії або Італії. Тут найцікавішим варіантом може стати Арсенал. Нині букмекери називають звільнення Мікеля Артети найімовірнішою тренерською відставкою в новому сезоні.

Мікель Артета / Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал"

Іспанець провалив з Арсеналом минулий чемпіонат, а нинішній почав з ганебної поразки від новачка АПЛ Брентфорда. Амбіції у "канонірів" високі та напевно задовольнять апетити штабу Шевченка. До того ж сім'я українця нині мешкає саме в Лондоні.

Та й у Челсі з Арсеналом намітилися лояльні один до одного відносини. "Тихі" переходи Петра Чеха, Давида Луїса і Вілліана обійшлися без будь-яких скандалів. Можливо, саме на "Емірейтс Стедіум" Шевченко і дочекається звільнення Тухеля.

НАПОЛІ

Неаполітанці влітку призначили вільного Спаллетті замість Гаттузо, однак цей прихід викликає чимало сумнівів. З огляду на запальність Ауреліо Де Лаурентіса, не варто розраховувати, що у Лучано буде багато карт-бланшу.

/ Фото: AFP

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Наполі ж амбітний клуб, який явно незадоволений своєю відсутністю в Лізі чемпіонів. Кадровий склад цілком дозволяє вирішити цю задачу. До того ж, для Шевченка також можливий варіант вичікування відходу Піолі, як в минулому варіанті з Арсеналом.

СЕРЕДНЯКИ СЕРІЇ А

Очевидно, що Італія – головний пріоритет для Шевченка і його тренерського штабу. Чому б не розглянути варіанти з посередніми клубами Серії А? Наприклад, Сассуоло недавно попрощався з Де Дзербі, а Алессіо Діонісі може не закріпитися в новій команді.

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Також є варіант зі Спецією, де хитку позицію має Тьяго Мотта. До того ж з недавніх пір в цій команді виступає Віктор Коваленко. Та й в принципі Шевченко може бути головним кандидатом на призначення в будь-який італійський клуб при першій же відставці в Серії А.

БАРСЕЛОНА

Пофантазуємо про зовсім фантастичний варіант. Каталонці зараз явно не в кращому стані. Втрата Мессі, провал в минулому сезоні Ла Ліги та Ліги чемпіонів, величезні борги... Відходу Кумана вимагали ще влітку, проте голландець залишився на "Камп Ноу". Але чи надовго?

Рональд Куман / Фото: Reuters

Для Шевченка Іспанія – нова країна, проте за стилем гри Барселона йому цілком підходить. Фінансові апетити каталонці повинні потягнути, а ставити гру молодим хлопцям Андрій Миколайович навчився в збірній. Однак все ж шансів провалитися в столиці Каталонії дуже багато. Це і може зупинити як українця, так і клуб.

ДИНАМО КИЇВ

Несподівано? Очевидно, що з огляду на вік Луческу в Динамо не зможе довго працювати. А утримати планку Містера буде вкрай непросто. Тут і може Ігорю Суркісу прийти на допомогу легенда клубу, яка мріє реалізувати себе в клубному футболі.

Ігор Суркіс і Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Мінуси тут очевидні, навряд чи амбіції Шевченка поширюються на УПЛ. Та й фінансові апетити штабу можуть виявитися непосильною ношею для киян. Втім, є й інша сторона медалі. Шевченка в Києві обожнюють і не варто сумніватися, що керівництво забезпечить йому максимально комфортні умови роботи.

До того ж конкуренція в чемпіонаті України не така жорстка як в АПЛ або Серії А, тут є лише один опонент рівня Динамо. Якщо відповідних варіантів в Європі не знайдеться, двері офісу на стадіоні Лобановського для нього будуть відкриті.

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ В ТЕПЛИХ КРАЯХ

До слова, якщо Андрій Миколайович налаштований все ж дочекатися запрошення в Челсі або Мілан поза топ-ліг, чому б не дочекатися свого шансу в теплих краях? Шансів провалитися мінімум, а можливість заробити грошей зайвою не буде.

Сергій Ребров і Андрій Шевченко

Заради піару Шевченка готові запросити в МЛС, Китай, Японію або в арабські країни. До речі, здається, в одній команді з ОАЕ намічається відхід головного тренера... Як вам такий варіант рокірування?