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Шева одним словом описав свій стан після першої перемоги у Дженоа

Олег Люлька
15 грудня, 08:57
Полегшення – ось що відчуває колишній тренер збірної України Андрій Шевченко, який здобув першу перемогу біля керма італійської Дженоа

Шевченко святкує першу перемогу в Дженоа / Фото: genoacfc.it

Андрій Шевченко прокоментував свою першу перемогу біля керма Дженоа. Напередодні у 1/16 Кубка Італії "грифони" завдяки голу Екубана на 76-й хвилині здолали аутсайседа Серії А Салернітану 1:0.

До цього у Шеви в Дженоа були чотири поразки за однієї нічиєї.

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"Ця перемога – полегшення для всієї команди, – зізнався Шева. – Сьогодні ми грали краще і заслужили на цей успіх. У першому таймі ми мали багато можливостей забити, але чогось не вистачало, як і в попередніх матчах. Потрібно працювати значно більше. У другій половині ми фізично просіли, але зроблені зміни дали можливість повернутися в гру".

"Трансферний ринок? Ми будуємо плани з новим спортивним директором, який зараз приїхав. У наступних двох матчах ми маємо зіграти з такими складними суперниками, як Лаціо та Аталанта, а потім ми подумаємо про трансферний ринок", – додав Шевченко.

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Зазначимо, що в 1/8 фіналу Кубка Італії Дженоа зіграє з колишнім клубом Шеви Міланом. Цей поєдинок відбудеться на "Сан-Сіро" 12 січня.

ШЕВА БІЛЯ КЕРМА ДЖЕНОА

  • 21 листопада Дженоа – Рома (0:2)
  • 28 листопада Удінезе – Дженоа (0:0)
  • 1 грудня Дженоа – Мілан (0:3)
  • 5 грудня Ювентус – Дженоа (2:0)
  • 10 грудня Дженоа – Сампдорія (1:3)
  • 14 грудня Дженоа – Салернітана (1:0)
  • 17 грудня Лаціо – Дженоа (Серія А)
  • 21 грудня Дженоа – Аталанта (Серія А)

Андрій Шевченко продовжує гонитву за Кубком Італії