Шестеро проти одного: Усику в Туреччині не позаздриш

Усик спробував себе у футболі. Фото: ФК Полісся / Фото: Колаж: Сьогодні

Перш ніж заслужити право вийти на поле Усику довелося добре попотіти на тренуванні. А гравці Полісся свого зіркового новачка не шкодували!

Під час розминки перед матчем футболісти Полісся зіграли в собачку, а в центрі кола опинився якраз Усик. Боксерові довелося протистояти одразу шести гравцям.

Реклама

Ймовірно, Усик добре себе виявив, тому заслужив вийти на поле. Головний тренер Полісся Юрій Калитвинцев надав боксерові близько 15 хвилин ігрового часу.

Найбільше запам'ятався епізод, коли Усик розігнав контратаку Полісся і побіг відкриватися у штрафний майданчик, але не встиг отримати м'яч, оскільки гравці Вереса порушили правила.

Реклама

У наступному матчі Winter Cup Полісся зустрінеться із харківським Металістом, де є свій представник зі світу боксу – це Олександр Гвоздик. Ось це було б протистояння, якби він зійшовся з Усиком на поле.

Реклама

Зазначимо, що промоутер Усика Олександр Красюк негативно поставився до переходу боксера у футбол. Красюк оцінив ризики цього заходу.