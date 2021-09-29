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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

"Шериф заслужив місце в Лізі чемпіонів": Вернидуб відповів критикам своєї команди

Сергій Шаховець
29 вересня, 18:16
Виступ молдовського клубу в Лізі чемпіонів вже став сенсацією нинішнього розіграшу єврокубків. Але ряд експертів досі вважають, що команді Вернидуба не місце в еліті європейського футболу

Команда Вернидуба - топ-сенсація ЛЧ / Фото: Getty Images

Український тренер Шерифа Юрій Вернидуб відповів на різкі висловлювання Дірка Кейта на адресу своєї команди.

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"Я вже говорив, що те, що сказав Дірк Кейт – це він поквапився. Думаю, ми там, де повинні бути. І ми на це заслуговуємо", – сказав Вернидуб в інтерв'ю YouTube-каналу Шерифа.

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Раніше екс-гравець збірної Нідерландів і Ліверпуля Дірк Кейт, який зараз працює телеекспертом, заявив, що таким командам як Шериф не місце в груповому раунді Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, що обігравши Шахтар (2:0) і Реал (2:1), команда з Тирасполя набрала шість очок і стала реальним претендентом на вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Шериф радіє перемозі над Реалом / Фото: REUTERS

Третє-четверте місця в квартеті ділять Шахтар і Інтер, які напередодні зіграли в Києві внічию 0:0.

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