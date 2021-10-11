Шахтар заплатив 496 мільйонів податків! Річний звіт "гірників"

Шахтар відзвітував перед вболівальниками / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні донецький Шахтар представив річний звіт. Він присвячений 25-річчю президентства Ріната Ахметова, містить інформацію про успіхи команди за минулу чверть століття, ексклюзивні історичні фото, а також розділ про 85-річний ювілей, який клуб святкує в цьому році.

Читайте також: "Сьогодні ми мріємо лише про одне – повернутися додому": Рінат Ахметов зворушливо звернувся до вболівальників

Реклама

Звіт традиційно охоплює результати діяльності ФК Шахтар за підсумками сезону-2020/21.

У минулому сезоні з урахуванням ПДВ донецький клуб заробив 2 мільярди 284 мільйони гривень. Цю суму склали доходи від продажу і оренди гравців, комерційної діяльності та відрахування УЄФА і ФІФА.

Дохід від продажу і оренди гравців склав 178 мільйонів гривень, відрахування УЄФА і ФІФА – 1 мільярд 615 мільйонів гривень, дохід від комерційної діяльності – 491 мільйон гривень (від спонсорства та реклами – 462 мільйона, від реалізації ТВ-прав – 14 мільйонів, від продажу атрибутики – 8 мільйонів, від продажу квитків і абонементів – 5 мільйонів, корпоративні ложі – 2 мільйони).

Реклама

У той же час в сезоні 2020/21 "гірники" заплатили в державний бюджет України 496 мільйонів 996 тисяч гривень податків.