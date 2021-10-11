10 жовтня 21:45
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Франція 2
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
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Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
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Колос --
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Минай --
Десна --
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Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
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Ворскла --
18 жовтня 19:30
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Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
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Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
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Аякс --
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Інтер --
Шериф --
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Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Баварія --
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Янг Бойз --
Вільярреал --
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Аталанта --
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Шахтар заплатив 496 мільйонів податків! Річний звіт "гірників"

Андрій Трофімов
11 жовтня, 11:54
У минулому сезоні донецький клуб заробив 2 мільярди 284 мільйони гривень. Сюди увійшли доходи від продажу і оренди гравців, комерційної діяльності та відрахування УЄФА і ФІФА

Шахтар відзвітував перед вболівальниками / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні донецький Шахтар представив річний звіт. Він присвячений 25-річчю президентства Ріната Ахметова, містить інформацію про успіхи команди за минулу чверть століття, ексклюзивні історичні фото, а також розділ про 85-річний ювілей, який клуб святкує в цьому році.

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Звіт традиційно охоплює результати діяльності ФК Шахтар за підсумками сезону-2020/21.

У минулому сезоні з урахуванням ПДВ донецький клуб заробив 2 мільярди 284 мільйони гривень. Цю суму склали доходи від продажу і оренди гравців, комерційної діяльності та відрахування УЄФА і ФІФА.

Дохід від продажу і оренди гравців склав 178 мільйонів гривень, відрахування УЄФА і ФІФА – 1 мільярд 615 мільйонів гривень, дохід від комерційної діяльності – 491 мільйон гривень (від спонсорства та реклами – 462 мільйона, від реалізації ТВ-прав – 14 мільйонів, від продажу атрибутики – 8 мільйонів, від продажу квитків і абонементів – 5 мільйонів, корпоративні ложі – 2 мільйони).

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У той же час в сезоні 2020/21 "гірники" заплатили в державний бюджет України 496 мільйонів 996 тисяч гривень податків.

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