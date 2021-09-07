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Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Шахтар влаштує свято для дітей на найближчому матчі. Обіцяють безкоштовний вхід, морозиво, розваги

Андрій Трофімов
7 вересня, 18:19
Для проходу на стадіон досить завантажити або роздрукувати безкоштовне запрошення. Дитина займає вільне місце поруч з батьками

Для дітей вхід на матч Шахтар - Дніпро-1 буде вільним / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар вирішив зробити безкоштовним вхід для дітей на найближчий матч в чемпіонаті України. У суботу, 11 вересня, в Києві на "Олімпійському" відбудеться гра сьомого туру Шахтар – Дніпро-1. Початок матчу – о 19:30. Для всіх дітей до 14 років вхід на стадіон в цей вечір – безкоштовний.

"Зовсім нещодавно пройшов День знань, навчальний рік почався, а у вихідний Шахтар запрошує всіх дітей та їх батьків на футбол!" – йдеться в повідомленні на офіційному сайті клубу.

Як потрапити на стадіон

На стадіоні досить буде пред'явити ось це безкоштовне запрошення в роздрукованому або електронному вигляді. А перед матчем дітей чекають безкоштовне морозиво, солодощі, зони атракціонів і розваг, вікторини і призи в форматі Fan Fest.

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Батьки і супроводжуючі можуть придбати для себе квитки на shakhtar.com або в мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play і App Store). Дитина займає сусіднє (поруч з батьком або супроводжуючим) вільне місце.

Раніше стало відомо, що Шахтар відкрив дитячу футбольну школу в Борисполі. Кращі її учні отримають можливість пройти перегляд у Академію клубу.

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