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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шахтар відлетів до Франції на матч Ліги чемпіонів – Де Дзербі взяв з собою 25 гравців

Олександр Трикіша
16 серпня, 10:41
Донецький Шахтар вирушив до Франції на перший матч плей-офф ранда кваліфікації Ліги чемпіонів проти Монако. Поєдинок відбудеться у вівторок, 17 серпня

Шахтар відлетів до Франції на матч Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Виліт команди в Монако був запланований на 10 ранку за Києвом. Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі взяв з собою 25 гравців.

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Воротарі: Олексій Шевченко, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;

Захисники: Додо, Вітао, Сергій Кривцов, Марлон, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко;

Півзахисники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Алан Патрік, Георгій Судаков, Педрінйо, Євген Коноплянка;

Нападники: Дентіньо, Лассіна Траоре, Данило Сікан.

О 18:00 відбудеться прес-конфренції за участю наставника команди і одного з гравців, а через півгодини гравці проведуть відкрите тренування на стадіоні "Луї II".

Відзначимо, що матч-відповідь Шахтар – Монако відбудеться в Харкові: квитки вже в продажу. У клубі відзначають, що в поточному сезоні продовжує діяти система динамічних цін – чим ближче до дати матчу, тим вище вартість квитків.

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